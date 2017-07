Ayer volvía a casa en bici y crucé la pasarela que une la Casa de Campo con la zona de la calle Ribera del Manzanares. Según bajaba por la pasarela me crucé con unas señoras y justo pensé que bien podía ser un poquito más ancha (la pasarela, no las señoras). Y fíjate tu por dónde que según llego abajo veo un bonito cartel que me indica que mis deseos son órdenes: acaban de empezar a hacer una nueva pasarela.

¿Y cuánto cuesta hacer una pasarela por encima de una autopista? ¿100.000 euros? ¿200.000? ¿500.000? Parece que algo más:

Si amigos, nada más y nada menos que 3 millones y medio de euros.

Esto es economía sostenible y lo demás son tonterías.

PS. Buscando por las interwebs he visto que parece que no se trata solo de la pasarela, si no también de un trozo de carril bici que se extiende unos cientos de metros, pero no mucho más. En la web del Ayto. no he podido (o sabido) ampliar información, solo he visto la notificación de la licitación de la obra (que contiene la misma información que el cartel expuesto a pie de obra).

Te ofrecen un formulario para “contactar con ellos“; les he escrito preguntando detalles acerca del abultadísimo presupuesto de la obra. Cuando me contesten actualizo.