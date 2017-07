Accedo a ver en la web el informe de la Fundación Telefónica “La Sociedad de la Información en España 2010”, porque alguien ha tuiteado que aparecen citados Pro Bono Público y AbreDatos. No juzgo el formato de este “lector”, aunque se me antoja un poco incómodo para leer un documento largo. En alguna foto he visto además que el acto lo han conducido el Presidente de Telefónica y el Ministro de Industria.

Como soy muy presumido, realizo una búsqueda por "Pro Bono Público". Para satisfacer esta petición y decirme que "no se han encontrado resultados" el sistema me hace descargar 7MB durante 41s y realiza la friolera de 500 peticiones, decenas de las cuales corresponden a la huella de estadísticas de Market Intelligence ( = el dominio telefonica.com se está anotando decenas de páginas vistas que no han existido; de propina, OJD "certifica" que estas páginas vistas son válidas).

