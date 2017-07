Esta mañana me he cruzado con esta espectacular visualización de los diferentes tamaños de las cosas.

Lo que me recordó al Powers Of Ten de los Eames:

Tienen una en la Filmoteca de Madrid hace unos años).

Y vía la primera animación, acabé leyendo sobre la Tetera de Russell

Actualización: Otro más para la colección, vía Nacho:



The Universe made possible by Number Sleuth

Y otros dos: