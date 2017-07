Populate es mi nueva aventura laboral: un pequeño estudio que he creado con Fernando para hacer proyectos que nos molan (nos conocimos hace 10 años y desde entonces hemos hecho algunas cosillas juntos). Tenemos una estructura ligera; ya estamos colaborando con más gente. Queremos optimizar para estar a gusto. Acabamos de publicar un post sobre uno de nuestros primeros proyectos. No es ni el primero ni el último acabado. Además de proyectos para terceros, o cuartos, sacaremos cosas que nos apetecen. Ya hay alguna en el horno. A ver si no se quema.

No miréis mucho nuestra no-web; hacemos honor a la tradición y en casa del herrero… Seguid a @populatetools. El logo -que nos encanta- es de @karramarro (Vudumedia).

Let’s Populate.

(Algún día contaré que he estado haciendo estos ¡3! últimos años desde mi último update).